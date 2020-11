É possível quebrar o pinto do parceiro durante o sexo? Pexels

São Paulo - Uma discussão surgiu em um grupo de Facebook, após uma das integrantes da comunidade questionar as outras meninas. Ela conta que está saindo com um rapaz e que ele tem muito medo durante a relação sexual que ela fique por cima.



O motivo? Ela também explica, “É ele tem uma nóia e não gosta porque falou que pode quebrar o p** dele. Eu achei estranho porque apesar de saber que isso acontece, não é tão comum”.

Os comentários da publicação eram os mais diversos. Algumas deram risada dizendo que o ficante estava surtando à toa e algumas até disseram que entendiam o medo do rapaz, já que passaram por experiências em que este acidente havia acontecido.

“Uma amiga foi ficar com um boy e depois ela veio me contar que acidentalmente quebrou o p** dele sentando”, contou uma das participantes do grupo.

Afinal, é possível quebrar o pênis do parceiro?

Por mais engraçado e improvável que isso possa parecer, o urologista especialista em Medicina Sexual e colaborador da Plataforma Sexo sem Dúvida, Jôvanio Fernandes da Rosa, é possível quebrar o membro sexual do parceiro. E não é tão raro de acontecer.

O especialista explica que essa situação acontece durante uma relação sexual em que a mulher está em uma posição por cima e ocorre uma “escapada” do pênis da vagina.

“Como o pênis está ereto, cheio de sangue, é a membrana que reveste está esticada, nessa situação que eu descrevi antes, o membro dobrar de forma brusca, podendo fazer com que a membrana rompa, ocorrendo a fratura”, explica. Segundo o médico, esse tipo de acidente acontece com certa frequência.

“Pode ter vários graus, desde um pequeno rompimento até um mais severo, costuma-se fazer um ultrassom para avaliar e ver a extensão. Se for um pequeno e não causou um grande hematoma, o pênis costuma ficar roxo e inchado, parecendo até um beringela.Se for uma fratura pequena, o tratamento é ficar 2 a 3 semanas sem relação sexual e o pênis cicatriza sem problemas.”, diz o médico.

Em caso de um rompimento maior é necessário uma cirurgia para fechar a abertura da membrana do corpo cavernoso. “É necessário pois, toda vez que ele tiver uma ereção, até as espontâneas, vai dificultar o fechamento da lesão, uma fratura maior precisa de tratamento cirúrgico para uma maior recuperação”.

Então por mais simples que for a lesão, é necessário ir no médico mesmo assim, para que o pênis voltar ao normal sem danos. O médico adverte que se o problema não for tratado, a pessoa corre o risco de ter problemas de ereção ou aparecer uma fístula no membro.