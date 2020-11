Candidato tenta cargo de vereador em São Bernardo do Campo, em SP Reprodução internet

São Paulo - Com o apoio da família Bolsonaro, Paulo Eduardo Lopes, conhecido como Paulo Chuchu, exibe em seus vídeos e fotos de campanha ao cargo de vereador em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, fuzil e outros tipos de armamentos. Ex-assessor do deputado federal Eduardo Bolsonaro, o candidato, na sexta-feira passada, publicou um vídeo pedindo votos dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Na postagem, o candidato agradece aos seus apoiadores e pede os votos para este domingo. Ele termina o vídeo falando que assim terá um político conservador na cidade de São Bernardo do Campo e também para ter um representante legítimo da família Bolsonaro. "Não para ter esses cosplays (espécie de imitação, personagem) de bolsonaristas e de armamentista. Eu sou armamentista, eu sou policial e sei o que é carregar uma arma por dia", diz ele, no vídeo.



Em outra publicação, Chuchu compartilhou um vídeo de uma transmissão online em que ele aparece entre o presidente e Eduardo agradecendo o apoio do clã Bolsonaro. O deputado federal e o pai declaram seu apoio ao candidato.