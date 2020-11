Por IG - Último Segundo

Publicado 15/11/2020 14:29

Na última quarta-feira (11), por volta das 10h, a candidata foi surpreendida com um ataque a tiros contra o carro que a levava junto de sua equipe Foto: Reprodução/Santa Cecília TV

A Polícia Civil descartou a participação do homem que confessou ser o responsável pelo ataque contra a candidata Solange Freitas e sua equipe em São Vicente, no último dia 11.

O indivíduo, de 33 anos, morador de São Vicente, se apresentou ao Plantão Policial da cidade na noite de ontem (14) afirmando ser o autor dos disparos que atingiram o veículo que transportava a candidata, o vice Gil do Conselho e mais três pessoas da equipe de campanha.

Ele, que possui antecedentes por porte de arma (duas vezes) e responde por direção perigosa de veículo, disse à polícia na presença dos seus advogados que logo após os fatos se desfez das roupas, capacete, da arma e da motocicleta utilizados na ação.

A versão, entretanto, mostrou-se limitada apenas aos fatos e imagens veiculados pela mídia, sendo que não coincidem com o que já foi apurado pela Polícia. Em imagens colhidas pela equipe de investigação e não divulgadas, foi constatado que o verdadeiro autor apresentava uma lesão e uma tatuagem, características não verificadas com este falso autor em exame feito pelo IML.

“Está descartada por parte da polícia a participação desse indivíduo no atentado contra a candidata. Ele está criando um factoide político”, afirma Manoel Gatto, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior-6 (Deinter-6).

A polícia continua investigando o atentado. O falso autor será processado por fraude processual.