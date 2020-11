Ministro Luís Roberto Barroso, atual presidente do TSE Abdias Pinheiro / TSE

15/11/2020

Presente em evento do projeto Eleições no Futuro, lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o ministro Luís Roberto Barroso, presidente do TSE, conheceu propostas para um sistema de votação online. A iniciativa ainda está em fase de estudos e 31 uma empresas enviaram sugestões para a mudança. Dessas, 26 apresentaram o projeto a Barroso em Valparaíso (GO), neste domingo (15). As informações são do jornal “O Globo”.

As propostas serão estudadas e, caso uma delas se mostre satisfatória, já poderá ser implementada em 2022 de forma gradual, de acordo com Luís Roberto Barroso. A análise das propostas será feita por uma comissão formada por ele e os ministros do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin e Alexandre de Moraes, os dois próximos presidentes do TSE.

Para que sejam aprovadas, as empresas terão que comprovar sigilo do voto, eficiência e segurança no sistema. Entre as propostas, estiveram um aplicativo com biometria facial e um site com criptografia de ponta a ponta. Apesar de não ter entrado em detalhes, o presidente do TSE afirmou que ficou “bem impressionado com as potencialidades do sistema de eleição digital”.

A ação das empresas foi motivada por um edital de setembro, aberto pelo Tribunal Superior Eleitoral, em busca de propostas para um sistema de votação online. Barroso explica que o objetivo é ‘baratear o custo da eleição digital’ e ‘evitar complexidades nos procedimentos de licitação’ que ocorrem com as urnas eletrônicas. De acordo com ele, as soluções podem considerar o voto pelo celular e tablet ou eventualmente o computador.