Brasília - Na madrugada desta segunda-feira (16), um carro branco invadiu o espelho d'água do Ministério da Justiça e Segurança Pública em Brasília, em caso tratado pela polícia como um possível atentado.



Segundo informações do jornal Folha de S.Paulo, os policiais encontraram no carro abandonado um dispositivo de madeira junto ao pedal do acelerador, que garantia o funcionamento mesmo sem a presença de um motorista.

Ainda de acordo com a publicação, o esquadrão antibombas do Bope esteve no local, mas realizou apenas o isolamento da área.

Agora, as câmeras de segurança do prédio devem ser utilizadas na tentativa de identificação de possíveis suspeitos do atentado. Até o momento, ninguém foi preso.