Publicado 16/11/2020 09:09

Minas Gerais - O atual prefeito e candidato à reeleição na cidade de Passa Quatro, no interior de Minas Gerais, morreu na noite deste sábado, às vésperas da votação, por complicações após um infarto. Antônio Claret tinha 62 anos e era candidato pelo Partido Verde. Contudo, como as urnas já estavam lacradas no momento de seu falecimento, seu nome apareceu nelas - e ele foi reeleito em primeiro turno, com 60,8% dos votos.

O PV havia solicitado a substituição do candidato antes do início da votação, e a Justiça Eleitoral irá avaliar o caso. Os votos devem ir para Henrique Nogueira Gonçalves - de acordo com a lei eleitoral, a substituição pode ser feita após o prazo em caso de morte do candidato.

Antônio Claret teve 5.638 votos, e ficou na frente de Betinho Paiva (DEM), com 35,61% dos votos (3.302), e Dr. Aledson (PSC) com 3,59% (333 votos).