Vice joga dinheiro para comemorar reeleição Reprodução Twitter

Por IG - Último Segundo

São Paulo - O vice-prefeito eleito no município de Joaquim Nabuco, localizado na Mata Sul de Pernambuco, Eraldo Veloso (DEM) foi flagrado jogando dinheiro da sacada para comemorar a reeleição na noite deste domingo (15). O momento aconteceu após a apuração dos votos na cidade, quando Neto Barreto (PTB) foi oficializado como prefeito.

Um vídeo flagrou o momento exato em que Eraldo Veloso atirava cédulas da sacada para uma multidão que comemorava a gestão por mais quatro anos.

Enquanto isso em Joaquim Nabuco, na Mata Sul de Pernambuco... Eraldo Veloso, o vice do prefeito Neto Barreto (PTB), joga dinheiro sacada para comemorar a reeleição. As urnas da cidade estão 100% apuradas. pic.twitter.com/BixmL8wbn3 — Emannuel Bento (@emannuelbento) November 16, 2020

Uma quantidade significativa de dinheiro é vista na mão de Veloso, que joga aos montes os valores de cima para baixo, gerando aglomeração.

Sem máscaras, as pessoas correm em direção às cédulas. Veloso está na companhia de apoiadores que observam a cena em cima da sacada e estimulam que as pessoas se aglomerem para tentar garantir um dos valores atirados no ar.

O prefeito Neto Barreto, de quem Veloso é vice, recebeu 52,32% dos votos válidos, o que representa 5.498 eleitores.