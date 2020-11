Mourão afirmou que fato de Bolsonaro estar sem partido prejudica sua participação em apoios políticos Paulo Guereta / Parceiro / Agência O Dia

O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou nesta segunda-feira (16) que os "grandes vencedores" das eleições municipais, até o momento, foram os partidos de centro, caracterizados por candidatos "mais tradicionais e mais conhecidos". Apesar disso, ele avaliou que o resultado do pleito não indica um possível enfraquecimento do movimento conservador ou do capital político do presidente Jair Bolsonaro.

"O que foi dado a conhecer até o presente momento, não fiz nenhuma análise aprofundada, é que os partidos de centro tradicionais foram os grandes vencedores", disse em conversa com jornalistas na chegada à sede da vice-presidência nesta manhã. Mourão também minimizou o mau desempenho nas urnas da maioria dos candidatos apoiados pelo presidente Jair Bolsonaro e que não se elegeram.

"Não pode se debitar nada em relação ao presidente Bolsonaro porque ele não entrou de cabeça nessa eleição. Ele apoiou alguns candidatos, muito poucos. O presidente está sem partido e sem uma estrutura partidária fica difícil você participar de uma eleição", afirmou.

Mesmo com atraso na totalização dos votos pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Mourão avaliou que o sistema brasileiro é "muito bom, sem dúvida nenhuma". Ele ponderou, contudo, que a dinâmica eleitoral do Brasil não pode ser comparada à norte-americana. "Tem uma série de itens no processo de votação americano que uma mera urna eletrônica não daria certo. São processos diferentes, mas o nosso processo é um muito bom, sem dúvida nenhuma", comentou.