16/11/2020

Um vídeo, gravado por uma câmera de celular, registrou a abordagem violenta feita por um policial militar na noite deste domingo (15) no bairro de Itapuã, na cidade de Salvador (BA). Nas imagens, é possível ver o momento em que o PM atinge um motociclista com tapas e socos.

No registro, que já começa com os dois ocupantes da moto passando pela abordagem, um dos três agentes que participavam da operação, integrante da 15ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), joga o capacete de um dos homens longe e começa a agredi-lo logo após o veículo cair no chão.

Segundo informações do portal G1, o comando da Polícia Militar fará uma investigação sobre o episódio e que os três PMs envolvidos devem ser afastados das atividades.

Veja o momento da abordagem