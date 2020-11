Por IG - Último Segundo

Publicado 16/11/2020 11:26

Distrito Federal - Uma adolescente de 17 anos sofreu abuso sexual por dois jovens enquanto caminhava pela rua com o filho, de apenas 1 ano, em Brazlândia, no Distrito Federal. O caso aconteceu na última terça-feira, mas apenas na última sexta-feira, a polícia conseguiu localizar e prender um dos autores do crime, de 19 anos. O outro segue foragido.

Segundo as investigações, no dia do crime, a adolescente carregava a criança no colo, quando a dupla a abordou e a levou para um matagal próximo à região em plena luz do dia e a violentaram.

Com uma faca, os suspeitos a obrigaram a soltar o filho no chão, retirar a calcinha e praticar sexo oral em um dos suspeitos e permitir que o segundo fizesse sexo com ela.

A polícia decretou a prisão temporária do autor identificado e as investigações continuam para localizar o outro suspeito. Caso seja condenado, a dupla pode pegar de 8 a 15 anos de prisão.