Por O Dia

A Fundação de Apoio à Escola Técnica Ciência e Tecnologia de Duque de Caxias (Fundec), através da Academia Fundec de Ensino a Distância, está disponibilizando 19 mil vagas de ensino à distância. Os cursos oferecidos são: Alfabetização Digital, Empreendedorismo, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas. Os interessados terão até o dia 30 de novembro para se matricular nos cursos, que estão previstos para iniciar no dia 23 de novembro, com término no dia 31 de dezembro.



As matrículas devem ser efetuadas somente através do site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br). Assim que todas as vagas forem preenchidas, o processo será encerrado, independente do número de candidatos. Para efetivar a matrícula, o aluno deverá informar o CPF, telefone, data de nascimento e e-mail para cadastro na plataforma de aprendizagem on-line.



Para mais informações, confira o edital no site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do Whatsapp (21 97464-6089).