Por IG - Último Segundo

Publicado 16/11/2020 12:34

São Paulo - Um homem de 21 anos foi preso por agredir e estuprar a ex-namorada, de 25 anos, na madrugada desta segunda-feira, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Quando questionado pela polícia, o jovem alegou que a relação foi consensual.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher contou que estava na mesma festa que o ex, quando resolveu ir embora. O homem disse que a acompanharia e, quando ela recusou, ele a agrediu com um chute.

Pessoas que estavam na festa tentaram intervir, mas foram agredidas pelo suspeito e resolveram sair do local. A mulher contou à polícia que foi levada para perto de um campo de futebol e obrigada a tirar a roupa.

Depois da violência sexual, o agressor fugiu, mas foi localizado em outra rua do bairro. Depois de afirmar que o ato foi consensual, ele não quis mais comentar o caso.

A jovem, que estava com escoriações, foi encaminhada ao Hospital Municipal de Contagem, onde foi medicada e liberada. O home foi encaminhado à Delegacia de Plantão de Contagem.