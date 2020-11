Diocese de Campina Grande, onde o padre Assis atua Reprodução/Google

Por iG

Publicado 16/11/2020 13:17

São Paulo - Na noite do último domingo (15), um padre de Campina Grande foi detido após causar um acidente com morte na BR-104, no município de Esperança (PB). O padre José Assis Pereira apresentava sinais de embriaguez. As informações foram dadas pelo G1.



De acordo com a Polícia Civil, o padre Assis estava dirigindo o carro que invadiu a faixa contrária da pista e colidiu com uma moto. O condutor da moto, identificado como Vando, morreu no local.

Havia também um passageiro, que ficou gravemente ferido e foi encaminhado ao Hospital de Trauma de Campina Grande. Ele passou por cirurgia e está estável.

A Polícia Rodoviária Federal informou que o padre apresentava sinais de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O delegado Ariosvaldo Adelino também disse que o padre Assis foi encaminhado para a Central de Polícia Civil de Campina Grande, porque na Delegacia de Esperança o suspeito foi linchado pela população.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

Segundo o UOL, a Diocese de Campina Grande, onde o padre Assis atua, não irá se pronunciar no momento.