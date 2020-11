Bebê ainda com cordão umbilical é encontrado morto em sacola Reprodução

Por IG - Último Segundo

Publicado 16/11/2020 14:53

São Paulo - Um bebê recém-nascido, ainda com o cordão umbilical, foi encontrado morto e abandonado dentro de um saco plástico, nesta segunda-feira, no bairro Jardim Helena, em Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

O bebê foi achado pela Guarda Civil Municipal da cidade após denúncia anônima, informou o órgão.

A criança é do sexo masculino e, no local onde foi encontrada, na porta de uma escola, não há circuito de câmeras de segurança para identificar quem o deixou lá.

As circunstâncias do crime serão investigadas pela Polícia Civil. As autoridades não souberam precisar a idade do bebê. A perícia policial esteve no local para colher informações.