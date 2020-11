Por iG

Publicado 16/11/2020 16:26

Porto Alegre - Dois moradores de rua dormiam na praça Estado de Israel, em Porto Alegre, quando foram atacados por um indivíduo em uma motocicleta. O sujeito, ainda não identificado, atirou contra a barraca onde dormiam os homens.



O crime aconteceu no último sábado (14), por volta das 6h30. De acordo com o portal, um dos homens foi socorrido no local com um ferimento na perna. O segundo, no entanto, foi atingido no braço e correu por aproximadamente 1 km, sendo encontrado em frente ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE). Ambos foram encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre.

Uma das vítimas afirmou que eles foram surpreendidos pelo criminoso enquanto dormiam. Até o momento, ainda não se sabe a motivação do crime. De acordo com o site, a Polícia Civil investiga o caso para entender o que de fato aconteceu e descobrir o paradeiro do motociclista, que, até agora, não foi localizado.