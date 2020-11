Ex-presidente Lula Agência Brasil

Publicado 16/11/2020 16:44 | Atualizado 16/11/2020 16:46

Brasília - O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, determinou que a 13ª Vara Federal de Curitiba, libere imediatamente à defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva o acesso a provas e dados contidas no acordo de leniência firmado entre a Odebrecht e o Ministério Público Federal (MPF).



Entre os documentos liberados estão a troca de correspondência entre a força-tarefa da Lava-Jato e outros países, como Estados Unidos e Suíça; documentos e depoimentos relacionados aos sistemas da Odebrecht; perícias realizadas pela empresa, pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal e por outros países; além de valores pagos pela Odebrecht em razão do acordo.

De acordo com o ministro, não é correto pedir que o Ministério Público e a Odebrecht elenquem quais dados a defesa de Lula poderia acessar, porque são partes interessadas no processo.