A polícia está investigando se o homem tentou roubar um dos imóveis do local Reproduçao TV Globo

Por iG

Publicado 16/11/2020 20:37

São Paulo - Na tarde desta segunda-feira (16), um homem suspeito de assaltar prédio em Perdizes ficou preso ao sistema de para-raio do edifício, na Zona Oeste de São Paulo. As informações são da TV Globo.



A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou que a polícia está investigando a possibilidade do rapaz ter entrado no condomínio e tentado roubar um dos imóveis. Os policiais foram chamados até o local e cercaram a cobertura do prédio enquanto dois bombeiros desceram de rapel para resgatar o homem.

Segundo a emissora, não há informações sobre feridos. O caso será registrado no 23º Distrito Policial (Perdizes).