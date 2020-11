Governador de São Paulo, João Doria Paulo Guereta/Parceiro/Agência O Dia

"Lamento que o prefeito do Rio de Janeiro, um pastor que deveria ser um exemplo, faça ataques, use palavrões e o preconceito para se referir a um governador. O prefeito Crivella se apequena e lamentavelmente encerra seu ciclo de forma melancólica", escreveu Doria em seu Twitter.

Os xingamentos ocorreram em um evento com apoiadores realizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e o vídeo foi divulgado na conta do presidente da escola de samba Império Serrano, Sandro Avelar.

Após a repercussão do vídeo, Crivella usou as redes sociais para pedir desculpas "pelos excessos" e ao governador João Dória. "A fala foi um momento de revolta pela OS reter o salário de médicos e enfermeiros, mesmo tendo recebido da Prefeitura. Em tempos de pandemia, isso pode custar vidas", escreveu.