São Paulo - O prédio de cinco andares que tombou no bairro Ponte Alta, em Betim (MG), na noite desta terça-feira, corre o risco de qualquer momento, informou a Defesa Civil de Betim. As informações são do jornal O Tempo.

Os plantonistas do órgão municipal disseram ter ouvido estalos vindo do edifício, que já apresenta novas trincas e rachaduras, entre a noite desta quarta e a madrugada desta quinta-feira.



De acordo com o portal de notícias, a Procuradoria Geral do Município se reuniu com advogados da construtora responsável pela obra e exigiu a demolição do prédio. Além disso, também requeriu a realocação das 15 famílias que precisaram deixar suas casas por precaução. No entanto, até o momento, não houve nenhuma manifestação dos representantes sobre o que será feito.



O jornal disse ter tentado contato com a advogada da construtora que fez o prédio diversas vezes, mas as ligações não foram atendidas. Segundo O Tempo, durante o período da manhã, nenhum representante da construtora esteve no local e a área segue isolada.