Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 20/11/2020 14:58

Em reação ao espancamento de um homem negro até a morte por seguranças de um supermercado Carrefour de Porto Alegre às vésperas do Dia da Consciência Negra, Ministros do Supremo Tribunal Federal foram as redes sociais declarar indignação com o caso nesta sexta-feira, 20.