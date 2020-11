Manifestantes protestam contra morte de homem negro no Carrefour de Porto Alegre Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 20/11/2020 18:28

No Rio de Janeiro, um multidão se reuniu dentro de uma das unidades do hipermercado pedindo explicações. Nas imagens, é possível ver os manifestantes gritando "assassino Carrefour". Vídeos do momento foram compartilhados nas redes sociais por personalidades como Renê Silva, do Voz das Comunidades, e da deputada federal Jandira Fegali.

AGORA NO CARREFOUR DO RJ pic.twitter.com/PaHAnD5VKn — Rene Silva (@eurenesilva) November 20, 2020

Já em Belo Horizonte, uma multidão se reuniu em frente ao Carrefour localizado no Centro da capital mineira. O Rapper Djonga esteve no ato que tem como bandeira 'Nossas vidas importam! Parem de nos Matar!'.

CARREFOUR EM BELO HORIZONTE pic.twitter.com/l0It5XKQMd — Rene Silva (@eurenesilva) November 20, 2020

Manifestantes também se reuniram em Brasília. Desta vez, o ato aconteceu em frente a uma unidade do mercado na Asa Sul do Distrito Federal.

