Por O Dia

Publicado 24/11/2020 19:25 | Atualizado 24/11/2020 19:41

Uma mulher envolvida na morte de João Alberto Silveira foi presa pela Polícia Civil nesta terça-feira. Adriana Alves Dutra é agente de fiscalização na unidade do Carrefour, em Porto Alegre, onde João Alberto foi espancado até a morte na última quinta-feira . Adriana aparece no vídeo que flagrou o momento, vestindo uma blusa branca. A Polícia acredita que ela teve participação decisiva na morte do homem, visto que os dois seguranças que o agrediram estariam sob o poder dela. As informações são do Portal G1.