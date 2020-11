Por O Dia

Publicado 26/11/2020 16:06

Rio - As investigações no casso de assassinato no Carrefour podem ser prorrogadas. Segundo o diretor da Divisão de Homicídios, delegado Eibert Moreira Neto, a Polícia Civil solicitou mais 15 dias para o prazo de conclusão das investigações, que terminaria na próxima sexta-feira. A justificativa para a prorrogação seria a pendência do depoimento de algumas testemunhas, de laudos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e algumas análises como a participação de outras pessoas ou seria a motivação do conflito que terminou com o espancamento e morte de João Alberto Freitas. As informações são do portal Gaúcha ZH.