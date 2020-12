Faixa foi colocada em uma praça pública de Fortaleza (CE) com um endereço e motivou investigação da polícia Reprodução

Uma acusação de violência contra a mulher foi exposta em uma praça pública, por meio de uma faixa em Fortaleza (CE). O material traz a frase “Aqui mora um homem que bate em mulher” e um endereço. O ato motivou a Polícia Civil, que iniciou investigações no domingo (6) e foi até o local indicado, mas não encontrou situação de flagrante. As informações são do portal “Metrópoles”.

Os agentes também não encontraram relação dos envolvidos com infrações que envolvem a Lei Maria da Penha, mas seguem buscando maiores informações sobre o caso. De acordo com o portal “G1”, a vice-presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB-CE, Aline Miranda, interpretou a faixa como um pedido de socorro “pessoal ou de um terceiro, em favor de uma vítima”. Ela também destacou a agilidade da polícia em investigar o caso e cobrou atenção do estado e das instituições para captar os sinais e denúncias.

Em nota, a Polícia Civil que qualquer mulher que esteja sofrendo violência pode procurar a Casa da Mulher Brasileira para realizar procedimento policial e registrar denúncia. Além disso, explicou que em situação de flagrante o número 190 pode ser usado para acionar a Polícia Militar.

Para a advogada Aline Miranda, a faixa colocada na praça pública pode motivar uma investigação e tem o mesmo valor que um telefonema ou carta enviada para uma delegacia. Ela explica que isso é chamado de notícia-crime, que deve ser apurada com agilidade, mas é preciso que os agentes tenham o mínimo de dados e informações para facilitar o trabalho de apuração.