Primeira fase da campanha contará com 10 milhões de doses da vacina Douglas Macedo/Prefeitura de Niterói

Por iG

Publicado 07/12/2020 13:15 | Atualizado 07/12/2020 13:29

São Paulo - A campanha de vacinação contra a Covid-19 deve começar no dia 25 de janeiro em São Paulo, afirmou o governador João Doria (PSDB). A data, que coincide com o aniversário da capital, foi confirmada nesta segunda-feira (7). Segundo Doria, a prioridade nesta fase serão os profissionais de saúde e idosos.

Na semana passada, Doria - que investe no desenvolvimento da vacina CoronaVac, da chinesa Sinovac em parceria no Brasil com o instituto Butantan - afirmou que o estado deve iniciar a campanha de vacinação antes do que prevê o Ministério da Saúde. No plano nacional, o início da campanha é apontado para março de 2021.

Publicidade

A primeira fase da campanha contará com 10 milhões de doses da vacina. Nesta segunda, membros do centro de contingência da Covid-19 no estado e da secretaria estadual de saúde devem divulgar detalhes sobre o plano estadual de imunização em São Paulo.