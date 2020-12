Deputado Dr. Luizinho (PP-RJ) Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/12/2020 13:36

Brasília - A Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19 está cobrando o Governo sobre os testes que estavam com validade prestes a acabar, quais os planos do país para a vacina da Pfizer, que já começa a ser aplicada em outros países, e a compra de materiais como seringas e agulhas para o momento da vacinação. Os temas serão debatidos nesta terça e quarta-feiras e entre os convidados para a audiência sobre o tema, está o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Equipamentos Médicos, Paulo Henrique Fraccaro.

De acordo com o deputado Dr. Luizinho (PP-RJ), presidente da Comissão, para imunizar todos os brasileiros, todas as vacinas aprovadas pela ciência serão necessárias. Entretanto, Luizinho alerta para o fato de que, seja quais forem as escolhas, é gravíssimo que editais de licitação para a compra de produtos básicos como seringas e agulhas sequer tenham sido lançados ainda pelo Ministério da Saúde.



“O Brasil tem que estar preparado para usar mais de uma vacina. Ainda que o desafio de armazenamento a 70 graus negativos da vacina da Pfizer seja grande, ele não é intransponível”, afirma o deputado, lembrando que a Inglaterra já começou a vacina da Pfizer e outros países já estão prontos para fazer o mesmo.



“Estou há quatro meses cobrando ações sobre a logística de distribuição. Vamos chamar representes do governo e das indústrias para saber em que pé isso realmente está”, disse ele.

Publicidade