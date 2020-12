Presidente Jair Bolsonaro (sem partido) Marcos Corrêa/PR

Por O Dia

Brasília - Um vídeo do presidente Jair Bolsonaro viralizou nesta quarta-feira (9). Nas imagens, gravadas em 27 de novembro, o chefe do Executivo aparece fazendo piada em relação à Covid-19. A gravação tem sido compartilhada nas redes sociais como um deboche do presidente diante do vírus que até o momento matou mais de 178 mil pessoas no país. Em um trecho de 15 segundos, Bolsonaro aparece dando gargalhadas e falando com a voz fina: "Estou com Covid. Tem muita gente indo pra lá tomar [...], estou com Covid".

Em outro momento do vídeo, desta vez completo, Bolsonaro conversa com apoiadores e diz que "não vai tomar ozônio lá". A frase faz referência a ozônioterapia, tratamento sem eficácia comprovada contra o coronavírus defendido pelo prefeito de Itajaí (SC), Volnei Morastoni (MDB).

"O prefeito falou que cura Covid com ozônio, não pergunta onde é a aplicação, não", complementa Bolsonaro, que usa um tom de voz fino para concluir: "Tinha muita gente indo pra lá tomar [ozônio]. Estou com Covid."



Desde o início da pandemia, Bolsonaro tem dado declarações em que tenta minimizar os impactos do coronavírus, além de tratar como exageradas as medidas de prevenção. Em um das suas declarações, ele chegou a chamar a Covid-19 de "gripizinha" e também defendeu a hidroxicloroquina como forma de tratar o vírus, sendo que medicamento não possui comprovação científica.