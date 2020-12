Brasil

Arthur Lira lança candidatura à presidência da Câmara com apoio de Bolsonaro

Líder do Centrão, Lira conta com o apoio do governo de Jair Bolsonaro e deve rivalizar com um nome aliado do atual comandante da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ)

Publicado 09/12/2020 17:49 | Atualizado há 4 horas