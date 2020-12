Profissional de saúde de Natal, no Rio Grande do Norte, foi a primeira a registrar reinfecção pela covid-19 confirmada pelo Ministério da Saúde Divulgação

Uma profissional de Saúde de 37 anos de idade, moradora de Natal (RN), é o primeiro caso de reinfecção pela covid-19 do Brasil confirmado pelo Ministério da Saúde. A informação veio após análise por meio de metodologia da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), referência nos estudos sobre essa reincidência do coronavírus.

A metodologia usada pela Fiocruz foi um sequenciamento do genoma completo viral, que identificou duas linhagens distintas do vírus SARS-CoV2, que provoca a covid-19. Elas estavam presentes nas amostras coletadas da paciente. Com isso, a reinfecção foi confirmada.

A profissional de saúde teve sua primeira infecção em junho e foi curada. Em outubro, 116 dias depois do primeiro diagnóstico, teve resultado positivo novamente. Essas duas amostras da paciente foram enviadas ao Laboratório, onde houve a confirmação dos resultados via metodologia de RT-PCR em tempo real, como informou o Ministério da Saúde.

Entre as duas amostras, uma outra coleta havia sido realizada, em 8 de setembro, que apresentou resultado não detectável pela metodologia RT-PCR em tempo real, realizado no Instituto de Medicina Tropical (IMT) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.

Com a confirmação da primeira reinfecção no país, o Ministério da saúde alerta para a manutenção dos cuidados para evitar a disseminação do coronavírus, como o uso contínuo de máscaras, higienização constante das mãos e o uso de álcool em gel.