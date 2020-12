Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 10/12/2020 10:55 | Atualizado 10/12/2020 10:55

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) emitiu nota nesta quinta-feira, 10, na qual afirma que recebeu com muito pesar a notícia da morte de Joseph Safra, dono do Banco Safra. Nascido no Líbano e naturalizado brasileiro, Safra morreu nesta quinta-feira, aos 82 anos, de causas naturais "O legado de sua atuação no desenvolvimento da economia nacional ficará sempre marcado na história do Brasil, país que ele adotou 58 anos atrás", afirma em nota o presidente da Febraban, Isaac Sidney.Sidney ressaltou que Safra, além de ter sido uma figura emblemática do setor bancário no Brasil, descendente de banqueiros e com visão estratégica sobre o País, foi também um exemplo como empresário e filantropo."Sua contribuição para escolas, museus e instituições, não só no Brasil, quanto em outros países, é marcante", destaca o presidente da Febraban.