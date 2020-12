Por IG - Último Segundo

Publicado 13/12/2020 16:17 | Atualizado 13/12/2020 16:17

Antes de deixar o Hospital, o que deve acontecer nesta segunda-feira, o secretário especial de Cultura, Mario Frias, recebeu a visita do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Segundo informações, por volta das 14h50, o chefe do Executivo chegou no Hospital Santa Lúcia Norte. Mario Frias foi levado para o hospital na sexta-feira e foi submetido a um procedimento de cateterismo. Neste domingo, Frias postou uma mensagem no Twitter, falando que "nem sempre a vida vai ser gentil".

“Não importa o quão ruim as coisas estão meu coração e minha mente irão carregar meu corpo quando meus membros estiverem fracos demais. Nem sempre a vida vai ser gentil comigo mas eu nunca vou voltar pra casa sem dar tudo que eu tenho, sem dar o melhor que eu posso. Obrigado”, escreveu Frias.

De acordo com informações passadas pelo Palácio do Planalto, o secretário, que foi nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 19 de junho, após a demissão de Regina Duarte, colocou dois stents para auxiliar no fluxo sanguíneo.