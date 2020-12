Oswaldo Eustáquio saiu de sua casa e foi ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 13:38

Depois de voltar a descumprir as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio teve sua prisão preventiva decretada. A ordem partiu do ministro Alexandre de Moraes, nesta sexta-feira (18), depois que o YouTuber se deslocou de sua casa até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ele cumpria prisão domiciliar e a saída foi registrada pelo monitoramento eletrônico. As informações são do portal “G1”.

Eustáquio é investigado no inquérito que apura a organização e o financiamento de atos antidemocráticos, como manifestações pelo fechamento do Congresso e do STF, desde junho. De acordo com a Vara de Execuções Penais da Justiça do DF, não houve nenhuma autorização para que ele saísse de sua casa, o que gerou a decisão de Moraes.

O ministro do Supremo explicou as “medidas cautelares impostas” não estavam sendo cumpridas “após sucessivas oportunidades concedidas”. Com a constatação da visita de Eustáquio ao ministério comandado por Damares Alves, foi necessária “a decretação da prisão preventiva, haja vista que as medidas impostas não alcançaram o efeito disciplinar e pedagógico que eram esperados”, concluiu Alexandre de Moraes.

Oswaldo Eustáquio já havia deixado sua casa, em Brasília, sem autorização judicial em novembro. Na ocasião, o blogueiro viajou para São Paulo e atacou o então candidato à prefeitura da cidade Guilherme Boulos (PSOL) pelas redes sociais. Quando isso aconteceu, Moraes determinou busca e apreensão do YouTuber e sua prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica.