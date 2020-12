Verão do Covid 2020. Movimentação na orla da zona sul carioca. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 19:35 | Atualizado 18/12/2020 19:36

Brasil - O verão no Hemisfério Sul inicia-se na próxima segunda-feira, dia 21, às 07h02 (Horário de Brasília) e será caracterizado por chuvas frequentes em praticamente todo o país. Porém, a exceção será no extremo sul do Rio Grande do Sul, nordeste de Roraima e leste do Nordeste, segundo o Prognóstico Climático de Verão divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A estação mais quente do ano vai até o dia o dia 20 de março do ano que vem, às 06h02.

Segundo o Ministério da Agricultura, a maioria dos modelos de previsão indica uma probabilidade superior a 90% de que se mantenha o fenômeno de La Niña durante o verão, e com probabilidades significativas da chegada de uma fase neutra durante o outono no Hemisfério Sul. "O fenômeno é identificado pelo resfriamento anômalo da temperatura da superfície do mar de áreas específicas do Oceano Pacífico Equatorial", diz a pasta, em nota.

Nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas neste período são ocasionadas principalmente pela atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), enquanto que no norte das regiões Nordeste e Norte, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) é o principal sistema responsável pela ocorrência de chuvas.



Em média, os maiores volumes de precipitação podem ser observados sobre as regiões Norte e Centro-Oeste, com totais na faixa entre 700 e 1100 mm (Figura 1).



Devido às suas características climáticas, com grandes volumes de precipitação, o verão no Brasil tem singular importância para atividades econômicas como a agropecuária, a geração de energia, por meio das hidrelétricas, e para a reposição hídrica e manutenção dos reservatórios de abastecimento de água em níveis satisfatórios.