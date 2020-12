Volta Redonda registra mais um óbito por covid-19 e chega a 270 Divulgação

Por O Dia

Publicado 18/12/2020 20:04 | Atualizado 18/12/2020 21:39

O Brasil registrou, nas últimas 24 horas, 823 mortes por covid-19. Com isso, o total de óbitos pela doença no país chega a 185.650 desde o início da pandemia, segundo dados atualizados nesta sexta-feira pelo Ministério da Saúde.



Foram contabilizados 52.544 novos casos diários, elevando o total de registros da doença no País para 7.162.978. Desses, 6 198.185 (86,5%) estão recuperados, segundo o Ministério da Saúde, e 779.143 (10,9%) ainda em acompanhamento. Há ainda 2.253 mortes em investigação.