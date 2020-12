Eduardo Siqueira desacatou guarda municipal após receber uma multa Reprodução/Internet

Publicado 19/12/2020 15:17

Rio - Nesta sexta-feira, o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, autorizou o depoimento do desembargador Eduardo Siqueira, que humilhou um guarda municipal em Santos, após ser multado por não usar máscara enquanto caminhava na praia. A responsabilidade de colher o depoimento será da Procuradoria Geral da República, que entrou com o pedido de investigação.

VÍDEO: desembargador sem máscara humilha guarda municipal e rasga multa https://t.co/jWALn8WIkK pic.twitter.com/MakpSIowez — Diario de Pernambuco (@DiarioPE) July 19, 2020

Na última semana, o STJ autorizou a abertura do inquérito que vai investigar a conduta do desembargador. Na decisão, o ministro determinou que o processo seja mantido em sigilo, além de solicitar que o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) disponibilize uma cópia de um procedimento instaurado para avaliar o comportamento de Eduardo Siqueira.