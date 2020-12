Nas redes sociais, internautas compartilham opiniões e registros da movimentação Reprodução

Por O Dia

Publicado 19/12/2020 17:37

São Paulo - Apesar do crescimento no número de casos e mortes relacionadas à covid-19, nos últimos dias, os brasileiros estão indo as ruas intensamente para fazer as compras de final de ano. Mesmo com a temperatura alta e os números alarmantes da doença, regiões como a 25 de março e o Brás foram marcadas por aglomerações e pessoas sem máscara. Diante do descuido, ao todo, mais de 185 mil pessoas já morreram em decorrência da covid-19 desde o início da pandemia.



Nas redes sociais, internautas compartilham opiniões e registros da movimentação:

SP: Brás tem manhã de grande aglomeração neste sábado https://t.co/xnaDkRvZDI pic.twitter.com/fJMwfZLDfA — Band Jornalismo (@BandJornalismo) December 19, 2020

A semana do natal vai chegando, e o povo indo cada vez mais, as compras. Movimento no Largo da Concórdia. Brás, centro de São Paulo. pic.twitter.com/t1wqHXLWHz — Repórter Edi (@Edi_Disousa) December 16, 2020

Rua 25 de março. 19 de dezembro de 2020. pic.twitter.com/aDz1MzpQIm — Cauê Fabiano (@Cauefabiano) December 19, 2020