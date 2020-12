Por O Dia

Publicado 22/12/2020 14:00 | Atualizado 22/12/2020 14:01

Nesta terça-feira, o governo de São Paulo anunciou novas medidas de restrição contra a covid-19. A decisão determina que nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e 1, 2 e 3 de janeiro apenas serviços essenciais como transporte, alimentação, saúde e farmácias poderão abrir as portas. De acordo com dados do governo estadual, o número de mortes aumentou 34% no estado, nas últimas quatro semanas.

Durante o anuncio, a secretária de desenvolvimento econômico de São Paulo, Patrícia Ellen, reforçou a necessidade de intensificar as restrições: "A gente precisa lembrar que não estamos em um momento de festas, nem de aglomerações. É nesses momentos que esse risco de descontrole da pandemia acontece e o mundo inteiro agora está aplicando medidas específicas neste momento. São Paulo sempre se diferenciou do resto do Brasil por honrar o seu compromisso de tomar as decisões no momento necessário e é isso que estamos fazendo agora".

A região de Presidente Prudente, retornará à fase vermelha do Plano de São Paulo totalmente, não só nos períodos festivos como as outras regiões, permitindo somente o funcionamento dos serviços essenciais. "Nós tivemos aqui um compromisso com vocês de que se em qualquer momento uma região passasse para fase vermelha, nós faríamos uma reclassificação extraordinária e isso aconteceu de ontem para hoje, porque Presidente Prudente alcançou 83% de ocupação de leitos e, por isso, está passando para a fase vermelha”, explicou a secretária.

De acordo com o governo de São Paulo, nenhuma região vai para a fase verde em janeiro e a reclassificação está remarcada para o dia 7 do próximo mês. Atualmente, o estado está na fase amarela, que permite a abertura de bares, restaurantes e comércio com restrições de horário.

Até esta terça-feira, 45.395 mortes pela doença e 1,39 milhão de casos foram registrados no estado