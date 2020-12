Oswaldo Eustáquio saiu de sua casa e foi ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos Reprodução / Redes Sociais

O blogueiro bolsonarista Oswaldo Eustáquio foi internado em um hospital na noite de segunda-feira, 21, depois de sofrer um acidente dentro da cela onde estava preso, no Centro de Detenção Provisória II (CDP II), localizado no Complexo Penitenciário da Papuda.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape/DF) informou que, por volta de 10h de segunda-feira, o interno sofreu uma queda na cela e bateu com a coluna. "Após receber os primeiros atendimentos e passar por avaliação clínica na unidade prisional, o investigado foi encaminhado ao Hospital de Base (HB) para realização de exames mais detalhados. Ressalte-se que, por motivos de segurança e preservação da integridade física, o reeducando não divide a cela com outros internos", diz, em nota.

A esposa do blogueiro, Sandra Terena, afirmou que o marido teve fratura na 5ª vértebra e chegou ao Hospital de de Base de Brasília sem o movimento das pernas. Em uma rede social, ela disse que ainda não teve contato com o marido, apenas o advogado.



Uma ocorrência policial foi aberta na 30 ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que investiga o caso. Foi solicitada, ainda, a realização de perícia no local do acidente. Além da ocorrência policial, foi aberta uma ocorrência administrativa pela direção do CDP II para apurar todas as circunstâncias do ocorrido.

Oswaldo é investigado por ter feito parte de atos antidemocráticos. No dia 18, ele teve ordem de prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, após descumprir as regras da prisão domiciliar.

Na última sexta-feira, Oswaldo deixou sua residência para se deslocar até o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, comandado pela ministra Damares Alves.