Durante a pandemia uma MP ampliou para 100% o desconto para os primeiros 220kWh consumidos Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 23/12/2020 21:04

As contas de luz ficarão mais baratas em janeiro do próximo ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) informou nesta quarta-feira, dia 23, que vai acionar a bandeira amarela, com custo adicional de R$ 1,343 a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Os consumidores vão continuar pagando um adicional, mas o valor será inferior ao vigente em dezembro. Neste mês foi acionada bandeira vermelha 2, patamar mais alto do sistema, com cobrança de R$ 6,243 a cada 100 kWh.

Publicidade

De acordo com a Aneel, a previsão hidrológica para janeiro do ano que vem sinaliza elevação das vazões afluentes aos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional (SIN), cenário que levou ao incremento no patamar da produção hidrelétrica, com a consequente redução nos custos relacionados ao risco hidrológico (GSF), e no preço da energia (PLD) em relação ao mês passado. O PLD e o GSF são as duas variáveis que determinam a cor da bandeira a ser acionada.

No entanto, a Aneel reforça a importância do uso consciente e ao combate ao desperdício de energia. Entre elas estão banhos mais curtos, de até cinco minutos, selecionar a temperatura morna no verão no chuveiro, verificar as potências no seu chuveiro e calcular o seu consumo, não deixar portas e janelas abertas em ambientes com ar condicionado, manter os filtros limpos, diminuir ao máximo o tempo de utilização do aparelho de ar condicionado e colocar cortinas nas janelas que recebem sol direto.

Publicidade

No caso da geladeira, só deixar a porta da geladeira aberta o tempo que for necessário, regular a temperatura interna de acordo com o manual de instruções, nunca colocar alimentos quentes dentro da geladeira, deixar espaço para ventilação na parte de trás da geladeira e não utilizá-la para secar panos, não forrar as prateleiras e descongelar a geladeira e verificar as borrachas de vedação regularmente.

Utilizar iluminação natural ou lâmpadas econômicas e apagar a luz ao sair de um cômodo; pintar o ambiente com cores claras, além de retirar os aparelhos da tomada quando possível ou durante longas ausências. Para o ferro de passar, juntar roupas para passar de uma só vez, separar as roupas por tipo e começar por aquelas que exigem menor temperatura e nunca deixar o ferro ligado enquanto faz outra coisa.

Publicidade

Bandeiras

Criado pela Aneel, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O funcionamento das bandeiras tarifárias é simples: as cores verde, amarela ou vermelha (nos patamares 1 e 2) indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração.



Com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente e o consumidor tem a melhor informação, para usar a energia elétrica de forma mais eficiente, sem desperdícios.