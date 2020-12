Por ESTADÃO CONTEÚDO

24/12/2020

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) concedeu a certificação de Boas Práticas de Fabricação para a empresa chinesa WuXi Biologics Co. A empresa é responsável por produzir o insumo ativo da vacina da Astrazeneca, que é desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a Fiocruz . A certificação foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União na noite desta quarta-feira (23).