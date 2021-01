Genival Lacerda morre aos 89 anos vítima de covid-19 Reprodução Internet

Por O Dia

Publicado 07/01/2021 08:18 | Atualizado 07/01/2021 09:09

Rio - O músico Genival Lacerda, de 89 anos, morreu na manhã desta quinta-feira, vítima de covid-19. O cantor estava internado na UTI do Hospital da Unimed I, em Pernambuco, desde o dia 30 de novembro. Genival Lacerda Filho deu a notícia da morte no Stories, nesta manhã. "Painho faleceu", escreveu apenas o filho do músico.

Em dezembro, Genival chegou a ter uma breve melhora. A pressão arterial e as taxas foram normalizadas, além da cessão da febre. No entanto, após algum tempo, o cantor voltou a piorar. No último domingo, seu estado era considerado grave.

"O quadro de saúde de Genival Lacerda continua grave, com pneumonia severa, ainda sem apresentar melhoras. A pressão arterial está controlada e os rins funcionando bem", dizia o último comunicado. Em meados de maio, Genival já tinha sido internado por conta de um AVC.

CARREIRA

Genival Lacerda morreu em Campina Grande, na Paraíba, em 5 de abril de 1931. Em 1950, ele se mudou para Pernambuco, onde viveu até hoje. O cantor lançou seu primeiro disco em 1956 e já estourou no Rio de Janeiro, onde também morou e trabalhou em casas de forró. Ele voltou a morar no Recife nos anos 90.

O maior sucesso de Genival, "Severina Xique-Xique" veio em 1975, consolidando o artista como um dos maiores sanfoneiros da música nacional. O refrão "ele tá de olho na butique dela" virou sua marca. Genival Lacerda tem mais de 50 discos lançados em seus 64 anos de carreira.

O artista também fez participações nos filmes "Vamos Cantar Disco" (1979), "Made in Brazil" (1985), "Beijo 2348/72" (1990) e "O Rei da Munganga" (2009).

No final de 2017, Genival Lacerda recebeu no Planalto a medalha da Ordem do Mérito Cultural (OMC).

Genival Lacerda deixa dois filhos: João Lacerda e Genival Lacerda Filho.