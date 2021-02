Bruna Cristine Menezes de Castro ficou conhecida como Barbie do Crime após ser condenada por estelionato Reprodução Instagram

Por iG

Publicado 28/02/2021 14:20 | Atualizado 28/02/2021 14:25

fotogaleria

A nova decisão, assinada pelo juiz Wilson da Silva Dias, da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Goiânia, levou em consideração o argumento da defesa, que justificou o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da dependência dos filhos menores de 12 anos.



Bruna foi condenada em 2017 a um ano e nove meses de reclusão por receber e não entregar produtos ofertados em perfis falsos criados por ela nas redes sociais.



No pedido de liberdade, a defesa argumentou que Bruna "se apresentou espontaneamente junto à autoridade policial, havendo, também endereço certo e fixo". Bruna estava presa desde a quinta-feira na Casa do Albergado, em Goiânia, mas já deixou ontem o presídio. Goiânia - Conhecida como "Barbie do Crime", a ex-modelo fotográfica Bruna Cristine Menezes de Castro, de 31 anos, cumprirá a pena por estelionato em prisão domiciliar, com uso de tornozeleira eletrônica. Bruna se entregou na quinta-feira e conseguiu entrar com recurso A nova decisão, assinada pelo juiz Wilson da Silva Dias, da Vara de Execução de Penas e Medidas Alternativas de Goiânia, levou em consideração o argumento da defesa, que justificou o pedido de revogação da prisão preventiva em razão da dependência dos filhos menores de 12 anos.Bruna foi condenada em 2017 a um ano e nove meses de reclusão por receber e não entregar produtos ofertados em perfis falsos criados por ela nas redes sociais.No pedido de liberdade, a defesa argumentou que Bruna "se apresentou espontaneamente junto à autoridade policial, havendo, também endereço certo e fixo". Bruna estava presa desde a quinta-feira na Casa do Albergado, em Goiânia, mas já deixou ontem o presídio.

"A mesma é mãe de filhos menores e que são dependentes dela, fazendo-se colacionar nos autos fotos-imagens que demonstram o bom convívio familiar, razão pela qual, alega, por fim, que a manutenção em regime prisional mais gravoso é medida extrema e que viola os tratados jurídicos nacionais e internacionais", assinalou a defesa. O magistrado destacou a desobediência de Bruna em relação à pena, mas concordou com o argumento da estelionatária. "Todavia, e não obstante o histórico de reincidência no descumprimento das condições legais e judiciais da pena restritiva de direito desde 2017, aliada as nove audiências de justificação frustradas, por ato exclusivamente da réu, inclusive por estar em local incerto e não sabido, não posso fechar os olhos para o fato de que a sentenciada é mãe de dois filhos menores de 12 anos", afirmou o juiz Wilson da Silva Dias.



O caso

Publicidade

Bruna, com 25 anos, criava perfis de lojas inexistentes e oferecia produtos nacionais e importados a preço baixo. Ela exigia o pagamento antecipado das vítimas e não entregava os produtos, apurou a Polícia Civil.

De acordo com a Polícia Civil, pelo menos de 100 pessoas teriam relatado o golpe aplicado pela ex-modelo, mas nem todas resultaram em indiciamento por causa de desistência ou inconsistências em provas. A prisão da mulher ocorreu em 11 de agosto de 2015. A suspeita conseguiu liberdade, sendo condenada em 2017 a penas alternativas, que teriam sido descumpridas pela ré.



Mas, a desobediência na prestação de serviços comunitários fez a Justiça expedir anteontem um mandado de prisão preventiva.