MC Salvador da Rima Reprodução

Por IG - Gente

Publicado 28/02/2021 14:03 | Atualizado 28/02/2021 14:33

São Paulo - Após ser preso por policiais militares no último sábado Salvador da Rima foi solto em São Paulo. Ao voltar para a casa, ele foi recepcionado por centenas de fãs que esperavam o MC.

O artista teve sua prisão gravada por familiares e colegas que viram toda a cena violenta acontecer. O sócio da gravadora de Salvador, Rodrigo GR6, já acionou o departamento jurídico para cuidar do caso.

os fãs do salvador da rima ta igual belieber quando o justin foi preso em 2014 pic.twitter.com/SV6LakxnL0 — vic (@journalsfetish) February 28, 2021

“Boa noite Brasil. @salvadordarima já saiu da delegacia já se encontra em casa. Quero agradecer todo departamento jurídico da @gr6explodeoriginal mais uma página virada, seguimos”, disse o produtor.

Em seu Instagram, Gabriel Salvador agradeceu todo o carinho dos fãs e publicou o comentário feito por sua mãe, na época das eleições, quando tentaram convencê-la de votar em Jair Bolsonaro.

“Um comentário da minha mãe de 3 anos atrás quando tentaram convencer ela de que o Bolsonaro era uma boa opção. É véinha, acho incrível como não importa quanto tempo passe, exatamente tudo o que a senhora fala um dia acontece uma situação que demonstra como a senhora sempre teve razão. Me desculpe por fazer a senhora passar essa vergonha e esse desespero, muitas vezes me sinto culpado por ter escolhido o caminho que escolhi, mas a senhora sabe que eu desde pequeno sempre tive meus próprios ideais e nunca tive papas na língua, revolução não se faz do dia pra noite, mas o primeiro passo é a resistência.”, escreveu.