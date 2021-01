Presidente do STF, Luiz Fux Fellipe Sampaio / STF

Publicado 07/01/2021 20:54

Brasília - O ministro do Superior Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, lamentou o marco de 200 mil mortos por Covid-19 no Brasil. O país atingiu esse número de óbitos em decorrência do coronavírus nesta quinta-feira (7).

"Manifesto profundo pesar pelas mais de 200 mil mortes registradas no Brasil até esta quinta-feira (7) em razão da Covid-19. Em nome do Poder Judiciário brasileiro, me solidarizo com as famílias e amigos das vítimas desta pandemia que assola o país e o mundo", diz o comunicado enviado à imprensa.

No nota, Fuz afirma ainda que o Supremo Tribunal Federal e o Conselho Nacional de Justiça continuarão "atuando para ajudar a sociedade brasileira a mitigar danos e impactos desta tragédia humanitária."