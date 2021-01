Por IG - Último Segundo

Publicado 08/01/2021 11:43

Na noite de quinta-feira (07), um motorista de aplicativo foi morto a facadas por um casal durante um assalto, na Zona Leste de São Paulo. Os suspeitos de cometer o crime e levar a morte Emerson Lima da Silva, de 39 anos, se encontram foragidos. As informações foram apuradas pelo G1.

De acordo com o depoimento de familiares à polícia, por voltar das 20h30, Emerson iniciou o trajeto com o casal no Terminal A.E. Carvalho, andou aproximadamente 10 km e os deixou na Avenida Jacu-Pêssego. Durante a corrida, o casal teria roubado os pertences do motorista como celular e a carteira e o esfaquearam em torno de 10 vezes.

Ainda ferido, Emerson conseguiu conduzir o veículo e pediu ajuda a policiais militares. A vítima então foi encaminhada para o Hospital Santa Marcelina, em Itaquera, também na Zona Leste da cidade, mas acabou não resistindo aos ferimentos.

De acordo com a polícia, a corrida teria sido feita por fora do aplicativo. A mulher do casal havia sido transportada por Emerson em dezembro e acabaram trocando contato com o motorista para um possível serviço particular. O crime foi registrado na 53º Distrito Policial (Parque do Carmo) e as autoridades estão à procura dos dois suspeitos.