Publicado 09/01/2021 17:09 | Atualizado 09/01/2021 17:10

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, usou as redes sociais para chamar o presidente Jair Bolsonaro de "covarde". A declaração feita neste sábado foi uma resposta a reportagem da revista "Veja" sobre Bolsonaro atribuir ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, a culpa por sua perda de popularidade e atraso da vacina.



"Bolsonaro é covarde", escreveu Maia. Na reportagem, a revista aponta que "poucas coisas têm tirado tanto a paz de Jair Bolsonaro quanto a cobrança das redes sociais pelo atraso da vacina". Além de criticar a gestão do ministro da Saúde, o presidente disse, "meio brincando, meio à vera", que o coronavírus "baqueou Pazuello e que ele não dá mais conta de nada", afirma a “Veja”.



Nos últimos dias, a crise sanitária causada pela pandemia tem sido motivo de debate na disputa pela presidência da Câmara, que está em andamento. Em outra crítica, desta vez direcionada a Arthur Lira, candidato aliado de Bolsonaro, Maia afirmou que Lira usa das mesmas práticas do "chefe". Lira, que tenta atrair divergentes dos partidos que anunciaram apoio à candidatura, também usou as redes sociais e afirmou que há pressão de governadores nas bancadas, repressão e até ameaças de exonerações dentro da Câmara, tudo para influenciar na disputa. "Tudo isso lá do lado da turma que fala em democracia e liberdade...", escreveu.



Através da assessoria de imprensa, Maia rebateu Lira e disse: "Cada vez mais o candidato do Bolsonaro usa das mesmas práticas do seu chefe. Por isso que cada vez mais eu ouço ele ser chamado de 'Bolsolira'", disse o presidente da Câmara. Para Maia, o comentário de Lira "é demonstração do desespero que já bateu na campanha do candidato do Bolsonaro".



Maia lançou Baleia Rossi como candidato à sucessão e 11 partidos criaram uma aliança para tentar elegê-lo.