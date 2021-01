Copo pintado para burlar restrição Reprodução Twitter

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 16:09

Minas Gerais - Alguns bares foram flagrados, neste sábado, descumprindo um Decreto Municipal que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas em bares e restaurantes de Belo Horizonte. Nos últimos dias, circula um post nas redes sociais que alguns estabelecimentos da capital mineira estão pintando copos de preto para servir cerveja e deixando garrafas de Coca-Cola na mesa para fazer figuração. A procedência da ação ainda não foi comprovada pela prefeitura.

Publicidade

De acordo com o jornal "Estado de Minas", nas proximidades do Mercado Central, nos arredores da Avenida Augusto de Lima, Centro de BH, os frequentadores dos estabelecimentos continuam consumindo bebidas alcoólicas sem a menor preocupação.

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que, até o momento, "não recebeu denúncia de comercialização irregular de bebida alcoólica" no local. No entanto, solicitou uma vistoria no local e caso haja irregularidade, o bar será interditado.

Publicidade

Caso a infração se repita, o estabelecimento está sujeito a ser multado em R$ 17.612,57.

O decreto 17.484/2020, que entrou em vigor no dia 7 de dezembro, tem o objetivo de diminuir a circulação de pessoas, ampliar o distanciamento social e conter comportamentos que têm aumentado o risco de contágio da Covid-19.



Publicidade

Burlando as regras

Segundo foi espalhado na internet, alguns bares estão pintando copos de preto para servir cerveja, deixando garrafas de Coca-Cola na mesa para dar impressão que o cliente está bebendo refrigerante. No entanto, ainda não há comprovação se a história é real.



Publicidade

Em Belo Horizonte, onde o consumo de bebidas alcoólicas está proibido para evitar aglomerações, os bares estão PINTANDO copos de preto para servir cerveja e deixando garrafas de Coca-Cola na mesa para fazer figuração. pic.twitter.com/8dCFu1pV9f — Antonio Tabet (@antoniotabet) January 9, 2021

De acordo com o "Estado de Minas", um homem, que teve a identidade preservada, confessou que bebeu uma cervejinha usando um "jeitinho" que o dono de um bar encontrou para dar continuidade ao comércio de bebidas alcoólicas.



Publicidade

"Estávamos num deck (área externa do restaurante) que dava para a rua. Pedimos uma cerveja e nem estávamos lembrando desse decreto do Kalil. Pedimos a cerveja, e o garçom deu um copo plástico para cada um da mesa, colocou a cerveja e levou a garrafa para dentro. E colocou um guaraná dois litros quente na mesa. Toda hora que pedíamos uma cerveja, ele chegava, servia, levava a garrafa pra dentro e deixava o guaraná intacto na mesa", contou o cliente.