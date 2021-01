Roci Mendonça reprodução do instagram

Por O Dia

Publicado 10/01/2021 17:36

Amazonas - Vocalista do grupo do Boi-Bumbá Garantido, Roci Mendonça, de 39 anos, faleceu no último sábado, devido a complicações da Covid-19, dias após dar à luz o primeiro filho. Ela sofreu três paradas cardíacas.

A morte da cantora foi confirmada pelo Garantido neste domingo. Na última sexta-feira, o compositor do grupo Rafael Marupiara também perdeu a vida em razão do novo coronavírus.

Em entrevista ao 'Uol', a família deu mais detalhes sobre a morte de Roci. Ela estava internada desde o dia 31 de dezembro em tratamento contra a doença causada pelo novo coronavírus. O bebê nasceu aos sete meses, enquanto ela ainda estava no hospital.

Ainda segundo a publicação, o neném está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) da maternidade Ana Braga, em Manaus, em processo de ganho de peso para receber alta e não corre risco de morte.

O enterro da cantora aconteceu por volta das 11h (horário de Brasília) deste domingo no cemitério Recanto da Paz, em Manaus. "Ela com certeza está na glória ao lado de Deus, pois cumpriu o propósito com sua voz, que ainda ecoará em muitos corações. Nos últimos dias, ela teve experiências profundas e divinas e tenho certeza de que agora está cantando nos céus", comentou Louse Riger, irmã da cantora, ao Uol.