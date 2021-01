Baleia Rossi. Luís Macedo/Câmara dos Deputados Luís Macedo/Câmara dos Deputados

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 25/01/2021 18:13

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), avaliou que o candidato à sua sucessão e seu aliado, Baleia Rossi (MDB-SP), tem atualmente a maioria dos votos para eleição do comando da Casa e deve ganhar a eleição em segundo turno. Ele projeta que Baleia tem atualmente 230 votos e disse que o adversário, Arthur Lira (PP-AL), teria menos de 200, perdendo espaço para o candidato avulso Fábio Ramalho (MDB-MG).



Para ganhar a disputa em primeiro turno, o candidato precisa ter a maioria dos votos dos 513 deputados.



Maia afirmou ainda que o seu partido, o DEM, estará no bloco de Baleia. Hoje Lira deve encontrar o presidente da sigla, ACM Neto, em Salvador (BA). Segundo Maia, o encontro será para comunicar Lira do apoio do DEM a Baleia.



Maia voltou a criticar a decisão de aliados de Lira de fazer a eleição para a presidência da Câmara de forma presencial. Ele disse que deputados de grupo de risco da covid-19 estão preocupados, mas que não há mais tempo para preparar a eleição para um sistema híbrido.



"Alguns deputados que estão no grupo de risco me mandaram mensagem, questionando, preocupados", afirmou Maia.



"Qualquer servidor ou deputado que esteja no grupo de risco e venha a ser contaminado saindo da sua cidade para cá e tenha algo mais grave, quis deixar claro que essa responsabilidade não quero que seja minha e não será minha porque votei contra", disse.



Maia também criticou a decisão de fazer a eleição para a presidência da Câmara em 1º de fevereiro. Ele defendia dia 2. Para ele, isso fará com que a votação ocorra por volta das 21h30 e 22h, já que os blocos partidários devem ser registrados no mesmo dia.