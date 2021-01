As pessoas ficaram presas a 18 metros de altura G1 Santos

Por iG Último Segundo

Publicado 26/01/2021 15:17

Rio - Um incidente em um parque de diversões em Praia Grande, no litoral de São Paulo, assustou as pessoas que passavam pelo local, na última segunda-feira, quando um brinquedo travou no ar e deixou os participantes de cabeça para baixo.



O ‘Kamikaze’ é um brinquedo que gira em 360 graus. Contudo, ele parou de funcionar e deixou as pessoas de cabeça para baixo por quase dez minutos.



Testemunhas que estavam próximas da atração disseram que as pessoas presas na cabine estavam desesperadas: "Foi uma das cenas mais terríveis da minha vida porque eu fiquei ouvindo os pais, embaixo, gritando para as meninas dentro do brinquedo ficarem mais calmas, segurarem forte e levantarem a cabeça. Lá em cima, elas gritavam por socorro", conta uma pessoa, que não se identificou, ao G1.



O Yupie! Park, responsável pelo brinquedo, alegou "que é característica do brinquedo parar em cima para inverter o giro e, nesse momento, houve uma oscilação de energia que fez com que o brinquedo ficasse parado por alguns segundos a mais que o habitual", e que apesar da situação, ele já está funcionando normalmente.



No início de janeiro, no mesmo parque, uma outra atração quebrou e caiu, deixando uma jovem ferida.